Фиктивные ДТП в Новосибирске причинили ущерб на 6,8 млн рублей

По данным следствия, организацию преступного бизнеса взяли на себя двое местных жителей, а в противоправную деятельность они вовлекли ещё семерых сообщников. Злоумышленники оформляли европротоколы без участия сотрудников ГАИ, вписывая в них данные знакомых.