Фиктивные ДТП в Новосибирске причинили ущерб на 6,8 млн рублей

Появились новые подробности о крупной мошеннической схеме с фиктивными ДТП в Новосибирске. Оперативники уголовного розыска ГУ МВД по области задержали девятерых подозреваемых, участвовавших в инсценировках дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, организацию преступного бизнеса взяли на себя двое местных жителей, а в противоправную деятельность они вовлекли ещё семерых сообщников. Злоумышленники оформляли европротоколы без участия сотрудников ГАИ, вписывая в них данные знакомых.
Один из фигурантов, сотрудник частной компании по оценке ущерба, искажал акты осмотра автомобилей, на основании которых рассчитывались выплаты. Автомобили затем ремонтировали в гараже и продавали на вторичном рынке.
Полицейские установили 17 эпизодов мошенничества, совершённых с июня 2024 по январь 2026 года. Предварительный ущерб оценивается примерно в 6,8 миллиона рублей.
По факту возбужденно уголовное дело по статье 159.5 УК РФ. В ходе обысков изъяты банковские карты, мобильные телефоны, ноутбуки и другие доказательства. Следствие продолжается.