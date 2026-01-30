Из-за метели в Башкирии перекрыли несколько дорог для грузовиков и автобусов

В Башкирии из-за резкого ухудшения погодных условий с 12:30 30 января ввели временный запрет на движение для грузовых автомобилей и автобусов. Ограничение коснулось ряда трасс, проходящих по территории нескольких районов республики.
Под запрет попали следующие участки дорог:
— Уфа — Бирск — Янаул (Бураевский, Калтасинский, Янаульский районы).
— Нефтекамск — Янаул (Краснокамский, Янаульский районы).
— Дюртюли — Нефтекамск (Краснокамский, Калтасинский районы).
— Бураево — Старобалтачево — Куеда (Бураевский, Балтачевский, Татышлинский районы).
— Янаул — Верхние Татышлы (Янаульский, Татышлинский районы).
— Дюртюли — Бураево (Бураевский район).
О том, когда движение по этим дорогам будет восстановлено, объявят позже. Информация появится дополнительно.
