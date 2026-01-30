Ричмонд
Из-за метели в Башкирии перекрыли несколько дорог для грузовиков и автобусов

Стало известно, в каких районах Башкирии ввели запрет на движение.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии из-за резкого ухудшения погодных условий с 12:30 30 января ввели временный запрет на движение для грузовых автомобилей и автобусов. Ограничение коснулось ряда трасс, проходящих по территории нескольких районов республики.

Под запрет попали следующие участки дорог:

— Уфа — Бирск — Янаул (Бураевский, Калтасинский, Янаульский районы).

— Нефтекамск — Янаул (Краснокамский, Янаульский районы).

— Дюртюли — Нефтекамск (Краснокамский, Калтасинский районы).

— Бураево — Старобалтачево — Куеда (Бураевский, Балтачевский, Татышлинский районы).

— Янаул — Верхние Татышлы (Янаульский, Татышлинский районы).

— Дюртюли — Бураево (Бураевский район).

О том, когда движение по этим дорогам будет восстановлено, объявят позже. Информация появится дополнительно.

