Полиция ищет мужчину, укравшего продукты в магазине поселка Красный Яр

Кража произошла 19 января, ущерб превысил 4 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Новосибирского района разыскивает мужчину, который подозревается в краже продуктов из магазина в поселке Красный Яр. Инцидент произошел 19 января, сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.

По версии следствия, злоумышленник похитил товары с прилавка магазина. Его личность пока не установлена. Правоохранители опубликовали видео и фотографии с камер наблюдения, на которых запечатлен подозреваемый.

Всех, кто может опознать мужчину или располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8 (383) 232−20−38 или 8−952−923−58−64.