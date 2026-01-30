Полиция ищет мужчину, укравшего продукты в магазине поселка Красный Яр

Полиция Новосибирского района разыскивает мужчину, который подозревается в краже продуктов из магазина в поселке Красный Яр. Инцидент произошел 19 января, сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.