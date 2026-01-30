Ричмонд
За подпольное казино на Красном проспекте новосибирец получил условный срок

В помещении по адресу Красный проспект, 157 он работал администратором и охранником игрового зала.

Источник: Freepik

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор Александру Годибадзе, признанному виновным в организации незаконных азартных игр. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Установлено, что в помещении по адресу Красный проспект, 157 он работал администратором и охранником игрового зала, где с использованием специального оборудования и интернета проводились азартные игры — вне установленной игорной зоны.

Подсудимому назначено 2 года лишения свободы условно.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирской области выявили и закрыли 34 подпольных клуба.