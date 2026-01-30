За подпольное казино на Красном проспекте новосибирец получил условный срок

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор Александру Годибадзе, признанному виновным в организации незаконных азартных игр. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Установлено, что в помещении по адресу Красный проспект, 157 он работал администратором и охранником игрового зала, где с использованием специального оборудования и интернета проводились азартные игры — вне установленной игорной зоны.
Подсудимому назначено 2 года лишения свободы условно.
Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирской области выявили и закрыли 34 подпольных клуба.