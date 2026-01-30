Незаконную круглосуточную баню с водопадом обнаружили в многоэтажке в Петербурге

Жильцы дома на Слободской улице в Невском районе заявили, что в их многоквартирном доме нелегально оборудовали круглосуточную баню. Такая неожиданная перепланировка заставила переживать за целостность всего здания, поэтому они обратились за помощью, о чем в своем Telegram-канале сообщил депутат ЗакСа Андрей Рябоконь.
— Незаконность перепланировки и переустройства двух квартир обнаружили сотрудники отдела межведомственной комиссии «Жилищное агентство Невского района». После этого собственнику выдали предписание о приведении планировки в прежнее состояние до 30 мая 2024 года, но его не выполнили до сих пор, — рассказал Рябоконь.
Более того, при осмотре заметили, что из стены дома торчит труба, из которой регулярно валит дым. В такой ситуации жильцы заявили, что не могут открывать окна для проветривания. Беспокойства вызвали также высокая влажность и плесень.
Рябоконь обратился в Государственную жилищную инспекцию. Он попросил провести проверку и установить, почему баня с парильной, сауной, хаммамом и водопадом так и не прекратила работать в многоквартирном доме.