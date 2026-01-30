Под Смоленском водитель фуры сбил таможенника при попытке скрыться

Инцидент произошел, когда таможенники остановили следовавшую из Белоруссии фуру. Инспекторы заподозрили, что в кузове находится нелегальный товар, и потребовали от шофера проехать на склад для детального досмотра. Однако мужчина отказался выполнять законные требования и попытался скрыться на большегрузе.