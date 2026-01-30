Под Смоленском водитель фуры сбил таможенника при попытке скрыться

В Смоленской области задержан водитель грузовика, который совершил наезд на сотрудника таможни при попытке бегства. Теперь мужчине грозит длительный тюремный срок. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Центральное таможенное управление ФТС России.
Инцидент произошел, когда таможенники остановили следовавшую из Белоруссии фуру. Инспекторы заподозрили, что в кузове находится нелегальный товар, и потребовали от шофера проехать на склад для детального досмотра. Однако мужчина отказался выполнять законные требования и попытался скрыться на большегрузе.
Во время попытки уйти от преследования дальнобойщик сбил сотрудника таможни. Задержать нарушителя удалось благодаря совместной операции смоленских таможенников и сотрудников регионального погрануправления ФСБ.
В отношении задержанного планируется возбудить уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В ведомстве подчеркнули, что за подобные действия ему грозит до десяти лет лишения свободы.