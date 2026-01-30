Крупный пожар в Тирасполе: Из интерната эвакуировали 80 человек

На пульт СВПЧ-1 Тирасполя вечером 29 января поступило сообщение о задымлении в сушилке психоневрологического интерната. Тлели матрасы, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Первым дым заметил один из санитаров учреждения. Он сразу сообщил старшей медсестре. Она вызвала пожарных.
К моменту прибытия огнеборцев в интернате шла эвакуация подопечных. Всего из здания были выведены около 80 человек. Пострадавших нет.
Причину происшествия установил инспектор Госпожнадзора: в сушилке произошёл порыв трубы, вода попала на дозовую коробку, это привело к короткому замыканию электропроводки. Расплавленные от высокой температуры провода начали капать на матрасы, из-за чего они стали тлеть.
