Электричка насмерть сбила пожилую женщину в Петербурге

Местная жительница переходила железнодорожные пути перед движущимся электропоездом вне пешеходного перехода.

Трагический инцидент произошел на 9-м километре железнодорожного перегона Ланская — Шувалово, сообщили 30 января в пресс-службе Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте. В момент приближения пригородного электропоезда сообщением Рощино — Санкт-Петербург женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте.

«Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью», — отметили в пресс-службе.

Сотрудники транспортной полиции установили личность погибшей, ею оказалась 86-летняя местная жительница. По факту ЧП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Транспортная полиция вновь напоминает о том, что пересекать железнодорожное полотно можно только в специально установленных местах, в отсутствие запрещающих световых и звуковых сигналов светофора.