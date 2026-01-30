Жителя Новосибирский области осудили за угрозу убийства топором

— Судом установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений высказал в адрес потерпевшего угрозу убийством. При этом осужденный вел себя агрессивно, сократил дистанцию до оппонента менее чем до одного метра и замахнулся топором, пообещав «зарубить» потерпевшего. Учитывая обстановку и наличие оружия, потерпевший воспринял угрозу как реальную, — рассказали в пресс-службе.