Жителя Новосибирский области осудили за угрозу убийства топором

Ордынским районным судом Новосибирской области осужден мужчина за угрозу убийством топором и заведомо ложный донос. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
— Судом установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений высказал в адрес потерпевшего угрозу убийством. При этом осужденный вел себя агрессивно, сократил дистанцию до оппонента менее чем до одного метра и замахнулся топором, пообещав «зарубить» потерпевшего. Учитывая обстановку и наличие оружия, потерпевший воспринял угрозу как реальную, — рассказали в пресс-службе.
Обвиняемый, пытаясь уйти от ответственности и из-за неприязни, подал ложное заявление в полицию. Будучи предупрежденным о соответствующей статье в уголовном кодексе РФ, он ложно обвинил потерпевшего, сказав, что это он пригрозил ему топором.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к 400 часам обязательных работ по совокупности преступлений.