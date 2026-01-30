Ричмонд
В сочинском ущелье спасли 52-летнего туриста с травмой ноги

Спасатели эвакуировали травмированного туриста из Агурского ущелья в Сочи.

Источник: ЮРПСО МЧС России

В Сочи сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России провели успешную операцию по эвакуации пострадавшего туриста из Агурского ущелья. 52-летний мужчина получил серьезную травму ноги и не мог передвигаться самостоятельно.

Инцидент произошел вечером 29 января. Мужчина отправился на прогулку к знаменитым Агурским водопадам вместе с супругой. Однако во время прохождения маршрута он неудачно оступился и повредил голеностоп.

На помощь пострадавшему выехали специалисты сразу двух подразделений ЮРПСО МЧС России. Спасатели обнаружили супружескую пару в лесистой местности, примерно в 200 метрах от места слияния рек Агуры и Агурчика.

Специалисты МЧС наложили фиксирующую шину на поврежденный голеностопный сустав. После этого пострадавшего уложили на носилки и на руках вынесли из труднодоступного участка леса к месту, куда смог подъехать высокопроходимый транспорт.

На внедорожнике МЧС мужчину вывезли в городскую черту, где его уже ожидали врачи скорой помощи.