Под Ростовом у организатора цеха по производству нелегального алкоголя изъяли недвижимость

В Шахтах Ростовской области оперативники обнаружили склад, на котором хранились около 30 тысяч литров спирта, более 130 тысяч пустой тары, 1100 бутылок с водкой, более 500 — с коньяком, почти 200 — с виски. На месте также нашли оборудование для изготовления спиртных напитков и этикетки с названием различных брендов. Также сотрудники ФСБ установили личность человека, который поставил на поток незаконную продажу спиртного.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки».
Шахтинский городской суд Ростовской области признал мужчину виновным. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно. Также в доход государства конфисковано имущество — два участка и столько же автомобилей.
Приговор вступил в законную силу.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.