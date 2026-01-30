Ричмонд
Под Ростовом у организатора цеха по производству нелегального алкоголя изъяли недвижимость

Под Ростовом мужчину осудили за незаконное производство и продажу алкоголя.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах Ростовской области оперативники обнаружили склад, на котором хранились около 30 тысяч литров спирта, более 130 тысяч пустой тары, 1100 бутылок с водкой, более 500 — с коньяком, почти 200 — с виски. На месте также нашли оборудование для изготовления спиртных напитков и этикетки с названием различных брендов. Также сотрудники ФСБ установили личность человека, который поставил на поток незаконную продажу спиртного.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки».

Шахтинский городской суд Ростовской области признал мужчину виновным. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно. Также в доход государства конфисковано имущество — два участка и столько же автомобилей.

Приговор вступил в законную силу.

