Под Ростовом у организатора цеха по производству нелегального алкоголя изъяли недвижимость

В Шахтах Ростовской области оперативники обнаружили склад, на котором хранились около 30 тысяч литров спирта, более 130 тысяч пустой тары, 1100 бутылок с водкой, более 500 — с коньяком, почти 200 — с виски. На месте также нашли оборудование для изготовления спиртных напитков и этикетки с названием различных брендов. Также сотрудники ФСБ установили личность человека, который поставил на поток незаконную продажу спиртного.