Жительницу Уфы приговорили к условному сроку за ложный донос

В Уфе вынесли приговор женщине, которая сообщила в полицию о вымышленном преступлении. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, летом прошлого года она обратилась в органы с заявлением о том, что незнакомый мужчина якобы совершил в отношении нее тяжкое преступление.
Однако в ходе проверки полицейские выяснили, что вся эта история была от начала до конца выдумана. Как установили следователи, женщина пошла на обман, чтобы таким образом привлечь внимание своего сожителя.
Обвиняемая полностью признала свою вину. Суд приговорил ее к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно.
