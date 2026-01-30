Жительницу Уфы приговорили к условному сроку за ложный донос

В Уфе вынесли приговор женщине, которая сообщила в полицию о вымышленном преступлении. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, летом прошлого года она обратилась в органы с заявлением о том, что незнакомый мужчина якобы совершил в отношении нее тяжкое преступление.