Под Анапой в поле рабочие нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

Под Анапой в поле рабочие нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Источник: Росгвардия

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Шторм-Юг» уничтожили 152-мм артиллерийский снаряд. Находку обнаружили рядом с автодорогой в хуторе Нижняя Гостагайка. На месте взрывотехники обследовали боеприпас, идентифицировали, а затем вывезли в карьер и уничтожили.

Напомним, в Туапсинском округе обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Советская граната и артиллерийский снаряд были обнаружены местными жителями в лесном массиве недалеко от села Молдавановка.

Ранее мы сообщали, в Новороссийске в 100 метрах от жилых домов нашли авиационную осколочную бомбу времен Великой Отечественной войны. Его обнаружили в лесном массиве села Мысхако.