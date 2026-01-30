Под Анапой в поле рабочие нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Шторм-Юг» уничтожили 152-мм артиллерийский снаряд. Находку обнаружили рядом с автодорогой в хуторе Нижняя Гостагайка. На месте взрывотехники обследовали боеприпас, идентифицировали, а затем вывезли в карьер и уничтожили.