13-летняя девочка пропала в Нижнем Новгороде

Полина Тюрина ушла из дома в Московском районе и не вернулась.

Источник: ПСО «ВОЛОНТЁР»

Волонтеры ищут 13-летнюю Полину Тюрину, которая пропала в Нижнем Новгороде. Девочка ушла из дома на улице Страж Революции днем 28 января, и уже третий день о ее местонахождении ничего не известно. Ориентировку с приметами подростка распространили представители ПСО «Волонтер».

Приметы пропавшей помогут быстрее узнать ее в толпе: рост Полины около 145 сантиметров, у нее среднее телосложение, карие глаза и светло-русые крашеные волосы. Особенной приметой подростка является пирсинг в носу. В день исчезновения девочка была одета в короткий темный пуховик и серые широкие джинсы, на ногах черно-белые кроссовки.

Волонтеры просят всех, кто видел Полину или обладает информацией о том, где она может находиться, немедленно сообщить об этом. Информацию принимают на горячую линию отряда по номеру 8 (831) 291−51−51.