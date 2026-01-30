13-летняя девочка пропала в Нижнем Новгороде

Волонтеры ищут 13-летнюю Полину Тюрину, которая пропала в Нижнем Новгороде. Девочка ушла из дома на улице Страж Революции днем 28 января, и уже третий день о ее местонахождении ничего не известно. Ориентировку с приметами подростка распространили представители ПСО «Волонтер».