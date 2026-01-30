В Казани будут судить похитителей людей

Завершено расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении сразу четырех жителей Казани. Согласно утвержденному обвинительному заключению, они ответят перед законом за похищение людей, а также за разбой и вымогательство.
«Все материалы уголовного дела уже направлены в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу», — сообщает прокуратура Татарстана.
Следователями было установлено, что вечером 30 апреля прошлого года трое обвиняемых около торгового центра на улице Зорге похитили человека. Угрожая насилием, его затолкали силой в автомобиль Haval Jolion, увезли подальше и ограбили. Добычей похитителей стал мобильный телефон за 18 тысяч рублей.
Также, как следует из материалов уголовного дела, вечером 16 мая прошлого года около гипермаркета на улице Габишева по указанию своего подельника трое приятелей схватили 15-летнего подростка и силой затолкали его в тот самый автомобиль Haval Jolion. Школьника привезли в безлюдное место возле Вознесенского тракта. Похитители забрали у своей жертвы одежду и мобильный телефон на общую стоимость в 162 тысячи рублей. Вскоре после этого все причастные к этим похищениям и разбоям были задержаны.