В Казани будут судить похитителей людей

Также, как следует из материалов уголовного дела, вечером 16 мая прошлого года около гипермаркета на улице Габишева по указанию своего подельника трое приятелей схватили 15-летнего подростка и силой затолкали его в тот самый автомобиль Haval Jolion. Школьника привезли в безлюдное место возле Вознесенского тракта. Похитители забрали у своей жертвы одежду и мобильный телефон на общую стоимость в 162 тысячи рублей. Вскоре после этого все причастные к этим похищениям и разбоям были задержаны.