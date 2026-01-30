16 взрослых и четырех детей спасли из горящего дома в Петербурге

Утром 30 января в доме 7 на Петергофском шоссе в Красносельском районе вспыхнула 60-метровая трехкомнатная квартира. Спасатели, узнав о происшествии, приехали на вызов всего за несколько минут. Из полыхающего жилья спасли двоих мужчин, из квартиры этажом ниже — женщину. Однако пострадавших в срочном порядке передали в руки медиков для дальнейшей госпитализации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.