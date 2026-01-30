Ричмонд
16 взрослых и четырех детей спасли из горящего дома в Петербурге

В Красносельском районе огонь охватил трехкомнатную квартиру.

Источник: ГУ МЧС России по Петербургу

Утром 30 января в доме 7 на Петергофском шоссе в Красносельском районе вспыхнула 60-метровая трехкомнатная квартира. Спасатели, узнав о происшествии, приехали на вызов всего за несколько минут. Из полыхающего жилья спасли двоих мужчин, из квартиры этажом ниже — женщину. Однако пострадавших в срочном порядке передали в руки медиков для дальнейшей госпитализации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

— Еще 17 жильцов, в том числе четырех маленьких детей, эвакуировали из опасной зоны. Сделали это при помощи специальных устройств, — рассказали в ведомстве.

Ликвидировать огонь удалось в течение часа. Его причину и все обстоятельства случившегося выяснят дознаватели МЧС России.