Директор благотворительного фонда похитил почти 1 млн рублей пожертвований

Большую часть средств злоумышленник тратил не на благотворительность, а на себя: закрывал хозяйственные нужды фонда, покупал и обслуживал автомобили, платил за аренду квартиры, приобретал технику и т. д. Кроме того, он незаконно обналичивал деньги со счетов и присваивал их.