Директор благотворительного фонда похитил почти 1 млн рублей пожертвований

Как установило следствие, 28-летний минчанин в 2024 году организовал благотворительный фонд «Помощь тяжелобольным детям». Мужчина сам руководил организацией и единолично контролировал ее деятельность.
Работа фонда была направлена на сбор денег для лечения и реабилитации детей с тяжелыми заболеваниями.
По информации Следственного комитета, мужчина развернул бурную деятельность. От имени фонда он направлял письма в организации и на предприятия страны с просьбой оказать финансовую помощь для лечения детей. В крупных торговых центрах, поликлиниках и больницах стояли специальные ящики для пожертвований в фонд.
Позже следствие установило, что полученные наличным способом деньги, фигурант дела так и не зачислял нас специальные счета. Где находятся эти средства, следователям еще предстоит выяснить.
Кроме того минчанин из корыстных побуждений осознанно искажал информацию о детях, размещенную на сайте фонда.
«Даже когда фонд уже оказал помощь — деньги продолжали поступать в распоряжение фигуранта», — пояснили в СК.
Большую часть средств злоумышленник тратил не на благотворительность, а на себя: закрывал хозяйственные нужды фонда, покупал и обслуживал автомобили, платил за аренду квартиры, приобретал технику
Общая сумма установленных следствием средств, которые похитил «благотворитель», составила почти миллион рублей — свыше 830 тысяч.
В настоящее время следователи продолжают выяснять обстоятельства и детали хищения. Мужчина находится под арестом. Ему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы, а также крупный штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, уточнили в Следственном комитете.