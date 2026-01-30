Ричмонд
Директор благотворительного фонда похитил почти 1 млн рублей пожертвований

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Столичные следователи раскрыли масштабную схему хищений из благотворительного фонда, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Минску.

Источник: Sputnik

Как установило следствие, 28-летний минчанин в 2024 году организовал благотворительный фонд «Помощь тяжелобольным детям». Мужчина сам руководил организацией и единолично контролировал ее деятельность.

Работа фонда была направлена на сбор денег для лечения и реабилитации детей с тяжелыми заболеваниями.

По информации Следственного комитета, мужчина развернул бурную деятельность. От имени фонда он направлял письма в организации и на предприятия страны с просьбой оказать финансовую помощь для лечения детей. В крупных торговых центрах, поликлиниках и больницах стояли специальные ящики для пожертвований в фонд.

Позже следствие установило, что полученные наличным способом деньги, фигурант дела так и не зачислял нас специальные счета. Где находятся эти средства, следователям еще предстоит выяснить.

Кроме того минчанин из корыстных побуждений осознанно искажал информацию о детях, размещенную на сайте фонда.

«Даже когда фонд уже оказал помощь — деньги продолжали поступать в распоряжение фигуранта», — пояснили в СК.

Большую часть средств злоумышленник тратил не на благотворительность, а на себя: закрывал хозяйственные нужды фонда, покупал и обслуживал автомобили, платил за аренду квартиры, приобретал технику и т. д. Кроме того, он незаконно обналичивал деньги со счетов и присваивал их.

Общая сумма установленных следствием средств, которые похитил «благотворитель», составила почти миллион рублей — свыше 830 тысяч.

В настоящее время следователи продолжают выяснять обстоятельства и детали хищения. Мужчина находится под арестом. Ему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы, а также крупный штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, уточнили в Следственном комитете.