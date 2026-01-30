Ричмонд
Житель Башкирии сжег свой скутер, чтобы его не конфисковали за пьяную езду

В Башкирии владелец мопеда устроил поджог.

Источник: Комсомольская правда

Житель Мелеуза, будучи в нетрезвом состоянии, поджег собственный скутер, чтобы его не конфисковали. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Как пояснили в ведомстве, в прошлом году мужчина сел за руль мопеда «Сум Орбит 50» в состоянии алкогольного опьянения, и неподалеку от деревни Сабашево его остановили инспекторы ДПС. Чтобы транспортное средство не изъяли, он решил его уничтожить и поджег.

Суд, рассмотрев дело, вынес обвинительный приговор. Нарушителя приговорили к 240 часам обязательных работ, лишили водительских прав на 1 год и 10 месяцев, а также обязали выплатить 22 тысячи рублей в качестве компенсации за стоимость сожженного скутера.

