Пассажир московского метро до смерти забил попутчика

В Москве задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в нанесении смертельных травм оппоненту в переходе станции метро «Площадь Ильича». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичную прокуратуру.
По данным ведомства, между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого злоумышленник начал избивать оппонента руками и ногами, после чего скрылся.
Пострадавший 1985 года рождения был экстренно госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в больнице от полученных травм. Личность подозреваемого удалось оперативно установить, в настоящее время он задержан. Прокуратура столичного метрополитена взяла под контроль расследование уголовного дела и установление всех обстоятельств случившегося.