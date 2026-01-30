Ричмонд
Пассажир московского метро до смерти забил попутчика

В переходе станции столичного метро «Площадь Ильича» конфликт между двумя мужчинами закончился дракой. Нападавший избил оппонента руками и ногами, после чего скрылся. Пострадавший умер в больнице.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Москве задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в нанесении смертельных травм оппоненту в переходе станции метро «Площадь Ильича». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичную прокуратуру.

По данным ведомства, между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого злоумышленник начал избивать оппонента руками и ногами, после чего скрылся.

Пострадавший 1985 года рождения был экстренно госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в больнице от полученных травм. Личность подозреваемого удалось оперативно установить, в настоящее время он задержан. Прокуратура столичного метрополитена взяла под контроль расследование уголовного дела и установление всех обстоятельств случившегося.