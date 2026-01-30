Автомобиль влетел в цветочный магазин в Актау из-за гололеда

Выяснилось, что инцидент произошел 28 января в 28 микрорайоне. Владелец торговой точки рассказал, что водитель не справился с управлением на скользкой дороге и врезался во входную группу цветочного магазина. В результате удара были повреждены стеклянная витрина и двери. Сообщается, что проехать дальше машине помешала стойка ресепшен — она остановила транспортное средство.
«Все произошло очень быстро. Продавщицы, конечно, испугались, но, к счастью, никто не пострадал», — рассказал директор. Также сообщается, что вызывать полицию на место происшествия не стали — стороны оперативно урегулировали ситуацию на месте и претензий друг к другу не имеют.