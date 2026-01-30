Ричмонд
В Эхирит-Булагатском районе 11-летняя девочка пострадала в аварии

42-летний владелец иномарки «Мицубиси Кантер» не уступил дорогу автомобилю.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Эхирит-Булагатском районе 11-летняя девочка пострадала в аварии. ДТП произошло утром 30 января на перекрестке в поселке Усть-Ордынский. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной госавтоинспекции.

— 42-летний владелец иномарки «Мицубиси Кантер» не уступил дорогу и автомобилю «Тойота Спасио», за рулем которого была 42-летняя женщина. В результате машины столкнулись, — пояснили в полиции.

В салоне леговушки была 11-летняя девочка, которая получила травмы. Ее доставили в больницу. Известно, что в момент столкновения она была пристегнута ремнем безопасности. Прокуратура региона проконтролирует проверку по факту ДТП.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что два человека пострадали в аварии с четырьмя автомобилями в Усольском районе.