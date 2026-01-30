Браконьеры убили косулю в заказнике под Горячим Ключом

Двое мужчин устроили незаконную охоту на особо охраняемой территории, используя современное высокотехнологичное оборудование. факт жестокого нарушения природоохранного законодательства выявили во время ночного рейда в государственном природном зоологическом заказнике «Горячеключевской».
Как рассказали в пресс-службе Минприроды края, при себе у нарушителей был охотничий карабин «Тигр», оснащенный мощным тепловизионным прицелом, что позволяло им вести охоту в полной темноте.
К моменту обнаружения браконьеры успели застрелить самца косули. Завидев инспекторов, злоумышленники попытались скрыться в лесу. В ходе преследования одного из нарушителей удалось задержать на месте.
По оценкам специалистов, незаконная добыча косули нанесла государству ущерб в размере 200 тысяч рублей, именно такой штраф предстоит выплатить браконьерам. Поскольку охота велась на особо охраняемой природной территории, действия мужчин классифицируются по статье УК РФ о незаконной охоте.
«Нарушителям, помимо штрафа, грозит лишение свободы и конфискация оружия», — рассказали в ведомстве.