Ричмонд
-11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Браконьеры убили косулю в заказнике под Горячим Ключом

В Горячеключевском заказнике выявили факт незаконной охоты.

Источник: Минприроды Кубани

Двое мужчин устроили незаконную охоту на особо охраняемой территории, используя современное высокотехнологичное оборудование. факт жестокого нарушения природоохранного законодательства выявили во время ночного рейда в государственном природном зоологическом заказнике «Горячеключевской».

Как рассказали в пресс-службе Минприроды края, при себе у нарушителей был охотничий карабин «Тигр», оснащенный мощным тепловизионным прицелом, что позволяло им вести охоту в полной темноте.

К моменту обнаружения браконьеры успели застрелить самца косули. Завидев инспекторов, злоумышленники попытались скрыться в лесу. В ходе преследования одного из нарушителей удалось задержать на месте.

По оценкам специалистов, незаконная добыча косули нанесла государству ущерб в размере 200 тысяч рублей, именно такой штраф предстоит выплатить браконьерам. Поскольку охота велась на особо охраняемой природной территории, действия мужчин классифицируются по статье УК РФ о незаконной охоте.

«Нарушителям, помимо штрафа, грозит лишение свободы и конфискация оружия», — рассказали в ведомстве.