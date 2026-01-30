Отсидевшего иностранца выдворят из Казахстана за счет бюджета, потому что у него нет денег

С заявлением о выдворении иностранца в суд обратился уполномоченный орган, указав, что совершение тяжкого уголовного правонарушения является грубым нарушением законодательства РК и противоречит интересам охраны общественного порядка и безопасности. В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявленные требования. Сам иностранец с требованием о выдворении согласился, указав, что не возражает против выезда за пределы Казахстана. При этом он сообщил об отсутствии у него денежных средств.