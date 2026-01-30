Отсидевшего иностранца выдворят из Казахстана за счет бюджета, потому что у него нет денег

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов области Абай, 23 января 2026 года межрайонный суд по гражданским делам Семея рассмотрел дело по заявлению городского управления полиции о выдворении иностранца за пределы Казахстана.
Судом установлено, что гражданин Узбекистана приговором суда от 10 сентября 2018 года был признан виновным в совершении тяжкого преступления против личности — умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Ему было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, которое он отбыл полностью и был освобожден 23 января 2026 года.
С заявлением о выдворении иностранца в суд обратился уполномоченный орган, указав, что совершение тяжкого уголовного правонарушения является грубым нарушением законодательства РК и противоречит интересам охраны общественного порядка и безопасности. В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявленные требования. Сам иностранец с требованием о выдворении согласился, указав, что не возражает против выезда за пределы Казахстана. При этом он сообщил об отсутствии у него денежных средств.
Оценивая представленные материалы дела, суд исходил из положений Закона РК «О правовом положении иностранцев», согласно которым иностранцы могут быть выдворены за пределы страны, если они нарушили законодательство РК либо их пребывание противоречит интересам охраны общественного порядка и прав граждан.
Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, факт привлечения иностранца к уголовной ответственности за тяжкое преступление, а также его согласие покинуть территорию Казахстана, суд пришел к выводу об обоснованности заявленных требований.
Решением суда заявление управления полиции Семея удовлетворено. Иностранец подлежит выдворению за пределы Казахстана в установленный судом срок. Исполнение решения возложено на уполномоченный орган.
В связи с отсутствием у выдворяемого денежных средств судебные расходы и расходы, связанные с выдворением, отнесены за счет бюджетных средств.
Решение суда вступило в законную силу со дня его принятия.