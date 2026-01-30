Ричмонд
Мужчина в маске напал на женщину в продуктовом магазине и забрал украшения в Алматы

Нападение на женщину в продуктовом магазине произошло в Алматы — злоумышленник похитил украшение. Подозреваемого задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Источник: Nur.kz

Преступление произошло в одном из продуктовых магазинов города. Мужчина напал на женщину, причинив ей телесные повреждения, и открыто похитил золотое украшение. После этого он скрылся с места происшествия. Потерпевшей своевременно была оказана медицинская помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был установлен и задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Похищенное имущество изъято и приобщено к материалам дела, сообщили в МВД.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Досудебное расследование продолжается. На опубликованных кадрах видно, как мужчина в медицинской маске нападает на потерпевшую.