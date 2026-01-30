Ещё одна территория под Самарой закрыта на карантин из-за опасной болезни

Отметим, что лейкоз, от которого страдают и гибнут бурёнки, людям не опасен, как заболевание и не заразен. Однако употреблять в пищу молоко и мясо инфицированных коров нельзя. Вирус накапливает в организме животного токсины, которые являются его продуктами жизнедеятельности. Так вот они могут быть вредны. Главный же риск инфекции — экономический. Болезнь быстро распространяется и может привести к гибели поголовья.