Ещё одна территория под Самарой закрыта на карантин из-за опасной болезни

Департамент ветеринарии Самарской области 30 января своим приказом ввёл карантин на территории села Чубовка Кинельского района. Причиной послужили два очага лейкоза крупного рогатого скота, выявленные в личных подсобных хозяйствах местных жителей. Одно из них расположено на улице Трудовой, 22, другое — на Ново Садовой, 6.
Теперь в радиусе одного километра от очагов нельзя перемещать животных, проводить сельхозвыставки и другие мероприятия со скоплением скота. Больных коров требуется изолировать от здоровых. Их продукцию запрещено использовать для пищевых или сельскохозяйственных нужд. Ограничения вводятся на срок не менее 60 дней.
Отметим, что лейкоз, от которого страдают и гибнут бурёнки, людям не опасен, как заболевание и не заразен. Однако употреблять в пищу молоко и мясо инфицированных коров нельзя. Вирус накапливает в организме животного токсины, которые являются его продуктами жизнедеятельности. Так вот они могут быть вредны. Главный же риск инфекции — экономический. Болезнь быстро распространяется и может привести к гибели поголовья.