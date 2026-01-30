«Тысячи коллективов по всей стране, ящики для пожертвований в ТЦ и больницах». Директор фонда помощи тяжелобольным детям украл более 830 тысяч рублей

В Беларуси раскрыта масштабная афера под прикрытием благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по городу Минску.
Следователи установили, что в 2024-м 28-летний минчанин открыл благотворительный фонд «Помощь тяжелобольным детям». Будучи директором фонда, мужчина один контролировал его деятельность, в том числе распоряжался имуществом, заключал договоры и все другие юридически значимые действия.
Через фонд собирались деньги на лечение тяжелобольных детей. Письма с просьбой оказать материальную помощь больным детям поступали в тысячи коллективов по всей стране, сотни ящиков для сбора средств стояли в торговых центрах и учреждениях здравоохранения. При этом установлено, что наличные на счета и вовсе не зачислялись. Куда делись эти деньги, сейчас устанавливает следствие.
Директор фонда также специально искажал на сайте организации информацию о детях, на лечение которых собирались деньги. И даже в случаях, когда фонд уже оказал помощь — деньги продолжали поступать в его распоряжение.
Также выяснилось, что фигурант был учредителем трех коммерческих обществ, зарегистрированных на его имя, и управлял юрлицом, которое создала его знакомая.
В большинстве случаев деньги, которые поступали на счет фонда, не шли на благотворительность, а в полном объеме тратились на покупку и обслуживание авто, хозяйственные нужды, аренду квартиры, покупку техники, личные бытовые нужды. Кроме того, фигурант незаконно обналичивал деньги со счетов, чтобы потом украсть.
На данный момент следователи установили, что «благотворитель» присвоил более 830 тысяч белорусских рублей. Ему инкриминируют хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере (ч.4 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси). Минчанину грозит от 5 до 12 лет тюрьмы, штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. До суда он заключен под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
