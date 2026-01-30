«Тысячи коллективов по всей стране, ящики для пожертвований в ТЦ и больницах». Директор фонда помощи тяжелобольным детям украл более 830 тысяч рублей

Через фонд собирались деньги на лечение тяжелобольных детей. Письма с просьбой оказать материальную помощь больным детям поступали в тысячи коллективов по всей стране, сотни ящиков для сбора средств стояли в торговых центрах и учреждениях здравоохранения. При этом установлено, что наличные на счета и вовсе не зачислялись. Куда делись эти деньги, сейчас устанавливает следствие.