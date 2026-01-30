Ричмонд
В Ульяновской области при тушении пожара в квартире взорвался газ, есть пострадавшие

В ульяновском поселке Чердаклы во время тушения пожара в одной из квартир произошел взрыв газового оборудования. В результате происшествия 50-летняя женщина и 56-летний мужчина получили ожоги и были госпитализированы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В поселке Чердаклы Ульяновской области произошел взрыв бытового газа в жилом доме. Инцидент случился днем 30 января во время ликвидации возгорания в одной из квартир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону и местный портал 73online.ru.

По данным экстренных служб, сообщение о пожаре в доме на улице Центральной поступило в 11:10 по московскому времени. Взрыв газового оборудования произошел в квартире на первом этаже в тот момент, когда на месте уже работали пожарные расчеты.

В результате ЧП 50-летняя женщина и 56-летний мужчина получили ожоги, их экстренно доставили в больницу. Факт взрыва газового оборудования порталу 73online.ru подтвердил глава Чердаклинского района Юрий Нестеров.