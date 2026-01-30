Бывший мэр Болдурешт, сбивший насмерть ребенка, обвиняется в пытках и бесчеловечном обращении с людьми: Спецназ задержал Чокинэ по новому уголовному делу, когда он выходил из здания суда в Кишиневе

Полиция предоставила подробности о задержании Никанора Чокинэ. Бывший мэр Болдурешт Ниспоренского района взят под стражу на 72 часа, сразу после судебного заседания в столичном секторе Буюканы.
"Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с Прокуратурой по боробе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) возбудили уголовное дело по факту пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения.
Согласно представленным доказательствам, весной 2020 года, когда он также занимал должность мэра населенного пункта, Чокинэ напал на мужчину, нанеся ему многочисленные удары и оскорбив его. Впоследствии потерпевший, испытывавший трудности с передвижением, якобы был вынужден отправиться к месту предполагаемого преступления (поджог растительности), где подвергся физическому и психическому насилию, а все действия были зафиксированы на фотографиях, сделанных им самим", — сообщает Генеральный инспекторат полиции.
Недавно сотрудники правоохранительных органов были уведомлены об этом деле, все факты были проверены.
Расследование продолжается для установления всех обстоятельств и принятия необходимых правовых решений.
Так же прокуратура требует 9 лет тюремного заключения для Никанора Чокинэ, которому предъявлены обвинения в смертельном наезде на ребенка и бегстве с места преступления. Его предполагаемому сообщнику, который помогал в сокрытии преступления, дали три года тюремного заключения.
Чокинэ находится под судебным контролем, срок которого 29 января был продлен до апреля.
