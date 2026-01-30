Ричмонд
Экс-глава Нижнекамска Рамиль Муллин останется в СИЗО до апреля

Набережночелнинский городской суд продлил срок содержания под стражей бывшему мэру Нижнекамска Рамилю Муллину.

Источник: Аргументы и факты

Он останется в следственном изоляторе до третьего апреля по ходатайству следователя.

На заседании Муллин в очередной раз не признал свою вину и попросил суд избрать ему более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. «Вину я не признаю, мне неизвестно, почему данные мной показания не устраивают следствие», — заявил экс-чиновник. Однако суд удовлетворил просьбу следствия о продлении ареста.

Напомним, Рамиль Муллин был задержан в декабре прошлого года. По данным источников, его подозревают в причастности к махинациям с выплатами рекрутских премий за привлечение контрактников для участия в специальной военной операции. Предполагаемый ущерб по делу превышает тридцать миллионов рублей.

Напомним, прокуратура изымет имущество у семьи Энгеля Фаттахова.