Экс-глава Нижнекамска Рамиль Муллин останется в СИЗО до апреля

На заседании Муллин в очередной раз не признал свою вину и попросил суд избрать ему более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. «Вину я не признаю, мне неизвестно, почему данные мной показания не устраивают следствие», — заявил экс-чиновник. Однако суд удовлетворил просьбу следствия о продлении ареста.