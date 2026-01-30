Ричмонд
В Самарской области на трассе М-5 из-за аварии пострадали пять человек

В Сергиевском районе на трассе М-5 «Урал» столкнулись две легковушки.

Источник: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

В Самарской области днем в пятницу, 30 января, произошла серьезная авария. На трассе М-5 «Урал» столкнулись два легковых автомобиля, об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

— В 12:01 на 1082 км трассы М-5 столкнулись два автомобиля «Kia Rio» и «Skoda Fabia». На место происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарно-спасательной части № 109 отряда № 40, бригада скорой помощи и дорожные полицейские, — отметили в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пять человек получили травмы и были доставлены в Сергиевскую центральную районную больницу. Сотрудники пожарной службы провели необходимые спасательные мероприятия: отключили электричество в автомобилях, освободили пострадавших из заблокированных машин и обеспечили устойчивость транспортных средств на месте аварии.