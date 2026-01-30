Наркотики на миллион леев в телевизоре: Перед судом предстанет организатор контрабанды кокаина на 1 млн леев — опасные вещества передавались в Молдову из Мадрида

В Кишиневе технику встретил сообщник, который передал ее другой участнице группировки. Женщина отвечала за фасовку: она делила наркотик на мелкие дозы и готовила их к продаже. Клиентов искали через Telegram, а товар прятали в тайниках по всему городу, в том числе в мусорных баках.