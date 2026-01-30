Наркотики на миллион леев в телевизоре: Перед судом предстанет организатор контрабанды кокаина на 1 млн леев — опасные вещества передавались в Молдову из Мадрида

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) завершила расследование в отношении организатора крупного канала контрабанды наркотиков. Дело передано в суд. Речь идет о схеме 2022 года, когда партию кокаина стоимостью около 1 млн леев обнаружили в корпусе телевизора.
Главный обвиняемый — 31-летний уроженец Резины. Он скрывался от следствия в Европе, но в сентябре 2025 года был экстрадирован из Испании в Молдову.
Уточняется, что наркотики доставили из Мадрида в Кишинев рейсовым микроавтобусом, перевозившим пассажиров и посылки. Кокаин был спрятан внутри телевизора марки «Mi».
В Кишиневе технику встретил сообщник, который передал ее другой участнице группировки. Женщина отвечала за фасовку: она делила наркотик на мелкие дозы и готовила их к продаже. Клиентов искали через Telegram, а товар прятали в тайниках по всему городу, в том числе в мусорных баках.
Курьер и фасовщица уже отправлены на скамью подсудимых.
Помимо контрабанды кокаина, организатору предъявили обвинение еще по одному эпизоду. Следствие установило, что он пытался переслать из Нидерландов посылку с амфетамином. Этот груз перехватили сотрудники Таможенной службы.
Теперь мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Переоценка недвижимости в Молдове — сплошной обман и обдиралово: «Обращаться по поводу цены — бессмысленно, вам всё равно докажут, что вы не правы, хотя логичного объяснения не последует» — комментарий эксперта.
Исполнительный директор Общества независимых оценщиков, рекомендованный европейский оценщик Дмитрий Тэрэбуркэ рассказал, что стоит за переоценкой недвижимости в Молдове (далее…).
Власть ПАС в Молдове отрицает даже существование СССР: А кто тогда строил в республике школы и больницы, фабрики и заводы, библиотеки и Академию наук.
Министр обороны страны Анатолий Носатый договорился до «так называемого Советского Союза»(далее…).
Более 100 тысяч молдаван остались без румынских паспортов во время операции «Булетин»: Удостоверения личности у них отбирали не только на границе, но даже на улицах во время проверок.
Было аннулировано в общей сложности 162 036 румынских удостоверений личности (далее…).