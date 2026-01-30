Ричмонд
Наркотики на миллион леев в телевизоре: Перед судом предстанет организатор контрабанды кокаина на 1 млн леев — опасные вещества передавались в Молдову из Мадрида

Теперь мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения [видео]

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) завершила расследование в отношении организатора крупного канала контрабанды наркотиков. Дело передано в суд. Речь идет о схеме 2022 года, когда партию кокаина стоимостью около 1 млн леев обнаружили в корпусе телевизора.

Главный обвиняемый — 31-летний уроженец Резины. Он скрывался от следствия в Европе, но в сентябре 2025 года был экстрадирован из Испании в Молдову.

Уточняется, что наркотики доставили из Мадрида в Кишинев рейсовым микроавтобусом, перевозившим пассажиров и посылки. Кокаин был спрятан внутри телевизора марки «Mi».

В Кишиневе технику встретил сообщник, который передал ее другой участнице группировки. Женщина отвечала за фасовку: она делила наркотик на мелкие дозы и готовила их к продаже. Клиентов искали через Telegram, а товар прятали в тайниках по всему городу, в том числе в мусорных баках.

Курьер и фасовщица уже отправлены на скамью подсудимых.

Помимо контрабанды кокаина, организатору предъявили обвинение еще по одному эпизоду. Следствие установило, что он пытался переслать из Нидерландов посылку с амфетамином. Этот груз перехватили сотрудники Таможенной службы.

Теперь мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения.

