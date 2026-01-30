В Пензе ледяная глыба убила женщину

В Пензе на улице Ленинградской произошла трагедия: на проходившую мимо дома женщину с крыши упала ледяная глыба. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Олега Денисова, а также пресс-служба прокуратуры Пензенской области.