Ричмонд
-11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пензе ледяная глыба убила женщину

Жительница Пензы погибла в результате падения ледяной глыбы с крыши дома на улице Ленинградской. После смертельного инцидента прокуратура начала проверку действий управляющей компании, а мэрия распорядились экстренно обследовать все кровли города.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Пензе на улице Ленинградской произошла трагедия: на проходившую мимо дома женщину с крыши упала ледяная глыба. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Олега Денисова, а также пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

ЧП случилось днем 30 января у дома № 10. По данным прокуратуры, погибшей оказалась женщина 1973 года рождения, которая в момент обрушения льда шла по тротуару вдоль здания. Многоквартирный дом обслуживает управляющая компания «УК-Единство».

Надзорный орган проводит проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям сотрудников управляющей компании и должностных лиц, ответственных за своевременную очистку крыш от снега и льда.

Глава Пензы Олег Денисов назвал случившееся страшной трагедией и распорядился провести экстренные проверки жилого фонда во всех районах города. Мэр подчеркнул, что те, кто проигнорирует требования безопасности, будут привлечены к ответственности.