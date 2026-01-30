В Пензе ледяная глыба убила женщину

В Пензе на улице Ленинградской произошла трагедия: на проходившую мимо дома женщину с крыши упала ледяная глыба. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Олега Денисова, а также пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
ЧП случилось днем 30 января у дома № 10. По данным прокуратуры, погибшей оказалась женщина 1973 года рождения, которая в момент обрушения льда шла по тротуару вдоль здания. Многоквартирный дом обслуживает управляющая компания «УК-Единство».
Надзорный орган проводит проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям сотрудников управляющей компании и должностных лиц, ответственных за своевременную очистку крыш от снега и льда.
Глава Пензы Олег Денисов назвал случившееся страшной трагедией и распорядился провести экстренные проверки жилого фонда во всех районах города. Мэр подчеркнул, что те, кто проигнорирует требования безопасности, будут привлечены к ответственности.