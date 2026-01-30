Против чиновника из Усть-Кута завели дело по статье о половой неприкосновенности

В Усть-Куте задержан председатель комитета по сельскому хозяйству, природным ресурсам и экологии администрации. Против чиновника завели уголовное дело по статье 132 УК РФ, которая касается преступлений против половой неприкосновенности. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
— Ранее ему уже было предъявлено обвинение в халатности. Задержанному назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении. Однако, из-за нарушения условий этой меры, он был объявлен в федеральный розыск, — уточнили в ведомстве.
Сейчас обвиняемый задержан. Следователи уже обратились в суд, чтобы сотрудника администрации заключили под стражу.
