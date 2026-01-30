В Татарстане на экс-главу Большеполянского поселения возбудили уголовное дело

Ей инкриминируют присвоение имущества, злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог, сообщает пресс-служба прокуратуры Алексеевского района.
Проверка показала, что бывшая глава использовала свое служебное положение для присвоения имущества и заключения фиктивных договоров на услуги трактора сельского поселения. В результате этих действий бюджет поселения понес убытки в размере 250 тыс. руб.
Ранее сообщалось, что в сентябре прошлого года главу поселения уволили в связи с утратой доверия.