Татарстанскую учительницу, впавшую в кому в Египте, привезли в РКБ

Её состояние оценивается как тяжёлое.

Источник: Аргументы и факты

Учительницу, впавшую в кому в Египте, доставили в республиканскую клиническую больницу. Подробности её возвращения домой пока не разглашаются.

Известно, что по приезде в Казань она была отправлена в реанимацию РКБ. Её состояние врачи оценивают как крайне тяжёлое, но стабильное.

Напомним, в начале января женщина прилетела в Египет на отдых с сыном, но в аэропорту Шарм-эль-Шейха ей внезапно стало плохо, и она лишилась сознания. В больнице КТ показала внутримозговое кровоизлияние. Женщина впала в кому.

Известно, что женщина является заслуженным учителем республики, имеет более 30 лет стажа. Её семья открывала сбор средств, необходимый для транспортировки пациентки в Татарстан.