На КПП на границе Молдовы с Украиной объявлена тревога: В автомобиле обнаружено взрывное устройство

На КПП Тудора объявлена тревога из-за подозрительного взрывного устройства.

Источник: Комсомольская правда

На КПП Тудора объявлена тревога из-за подозрительного взрывного устройства.

На контрольно-пропускном пункте Тудора объявлено состояние тревоги. По предварительной информации, при въезде в Республику Молдова в багажнике автомобиля с украинскими номерами был обнаружен самодельный взрывоопасный предмет, сообщает t.me/ServiciulVamalRM.

Работа пункта пропуска временно приостановлена. Персонал и пассажиры были эвакуированы. Из Кишинёва на место выехала специализированная группа Bombteh для проверки и обезвреживания подозрительного объекта.

Погранполиция подтвердила инцидент, работа погранпункта приостановлена.

В ходе проверки багажа в личном автомобиле 63-летнего гражданина Украины был обнаружен предмет, который, предположительно, может являться взрывным устройством.

В соответствии с протоколом зона была оцеплена, на место был вызван оперативный отряд Службы по обезвреживанию взрывчатых веществ Bombteh Генинспектората полиции.

