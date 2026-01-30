На КПП на границе Молдовы с Украиной объявлена тревога: В автомобиле обнаружено взрывное устройство

На КПП Тудора объявлена тревога из-за подозрительного взрывного устройства.
На контрольно-пропускном пункте Тудора объявлено состояние тревоги. По предварительной информации, при въезде в Республику Молдова в багажнике автомобиля с украинскими номерами был обнаружен самодельный взрывоопасный предмет, сообщает t.me/ServiciulVamalRM.
Работа пункта пропуска временно приостановлена. Персонал и пассажиры были эвакуированы. Из Кишинёва на место выехала специализированная группа Bombteh для проверки и обезвреживания подозрительного объекта.
Погранполиция подтвердила инцидент, работа погранпункта приостановлена.
В ходе проверки багажа в личном автомобиле 63-летнего гражданина Украины был обнаружен предмет, который, предположительно, может являться взрывным устройством.
В соответствии с протоколом зона была оцеплена, на место был вызван оперативный отряд Службы по обезвреживанию взрывчатых веществ Bombteh Генинспектората полиции.
