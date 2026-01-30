Ричмонд
Самарца приговорили к обязательным работам за самодельную винтовку

Кошкинский районный суд вынес приговор мужчине, который незаконно изменил пневматическую винтовку.

Источник: Комсомольская правда

Житель Елховского района купил в интернет-магазине пневматическую винтовку, а потом разобрал ствольную коробку и внес в нее технические изменения. Он увеличил кинетическую энергию пули, что нарушает закон. Через несколько месяцев переделанную винтовку у него изъяли полицейские.

«В ходе рассмотрения уголовного дела мужчина свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся», — прокомментировала объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Кошкинский районный суд признал жителя Елховки виновным в незаконной переделке оружия. Его приговорили к 150 часам обязательных работ, а винтовку передали в полицию. Приговор еще не вступил в законную силу.