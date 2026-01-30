Самарца приговорили к обязательным работам за самодельную винтовку

Житель Елховского района купил в интернет-магазине пневматическую винтовку, а потом разобрал ствольную коробку и внес в нее технические изменения. Он увеличил кинетическую энергию пули, что нарушает закон. Через несколько месяцев переделанную винтовку у него изъяли полицейские.