За жестокое убийство жительницу Воронежа на 15 лет отправили в колонию

Суд установил, что в мае 2025 года в квартире дома по переулку Чаплыгина в Воронеже пьянствовали мужчина и женщина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
В какой-то момент между собутыльниками произошла ссора. Во время словесной перепалки осужденная схватила ножи и деревянную швабру, которыми много раз ударила хозяина жилища по голове, шее и туловищу. От полученных телесных повреждений 48-летний мужчина скончался на месте происшествия.
На предварительном следствии ранее судимая, в том числе и за убийство, фигурантка признала вину. С момента задержания и до вынесения приговора она находилась в изоляторе.
Приговором суда в соответствии с п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью) виновной назначено 15 лет исправительной колонии общего режима и последующие полтора года ограничения свободы.