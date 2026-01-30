Севастополец попался на наркоторговле: его посадили на восемь лет

Севастополец по предложению друга вступил в состав организованной группы, которая занималась наркоторговлей. Далее к этой деятельности присоединился еще один их товарищ. В апреле 2025 года сообщники получили оптовые партии марихуаны и a-PVP. Фигуранты должны были расфасовать наркотики на разовые дозы и поместить в тайники. Однако их задержали полицейские.