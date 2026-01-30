Севастополец попался на наркоторговле: его посадили на восемь лет

В Севастополе 29-летнего местного жителя признали виновным в покушение на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Севастополец по предложению друга вступил в состав организованной группы, которая занималась наркоторговлей. Далее к этой деятельности присоединился еще один их товарищ. В апреле 2025 года сообщники получили оптовые партии марихуаны и a-PVP. Фигуранты должны были расфасовать наркотики на разовые дозы и поместить в тайники. Однако их задержали полицейские.
«По месту проживания соучастников изъято почти 17 г марихуаны и около 0,5 кг “соли”, — рассказали в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал севастопольца виновным. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.
«Уголовные дела в отношении иных соучастников выделены в отдельное производство», — говорится в сообщении.