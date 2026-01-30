В Семикаракорске молодые люди на иномарке врезались в опору ЛЭП

В Семикаракорске молодые люди на «БМВ» (BMW 630i) врезались в опору ЛЭП. В итоге пострадал один человек, а машина получила серьезные повреждения. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, авария случилась прошедшей ночью. Предварительно, 21-летний водитель не придерживался безопасной скорости, в итоге съехал в левый резерв дороги, а затем налетел на железобетонную опору ЛЭП.
В ДТП пострадал 22-летний пассажир иномарки. Обстоятельства и детали происшествия выясняют правоохраители.
