В Семикаракорске молодые люди на иномарке врезались в опору ЛЭП

Пассажир «БМВ» пострадал после столкновения машины с опорой ЛЭП в Семикаракорске.

Источник: Комсомольская правда

В Семикаракорске молодые люди на «БМВ» (BMW 630i) врезались в опору ЛЭП. В итоге пострадал один человек, а машина получила серьезные повреждения. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, авария случилась прошедшей ночью. Предварительно, 21-летний водитель не придерживался безопасной скорости, в итоге съехал в левый резерв дороги, а затем налетел на железобетонную опору ЛЭП.

В ДТП пострадал 22-летний пассажир иномарки. Обстоятельства и детали происшествия выясняют правоохраители.

