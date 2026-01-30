Ричмонд
В Новосибирске задержали еще троих подозреваемых в мошенничестве с ДТП

НОВОСИБИРСК, 30 января. /ТАСС/. Полицейские установили еще троих подозреваемых в рамках уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества в сфере страхования в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Двое оказались родственниками, отец и дочь. На их имя оформляли фиктивные ДТП, за которые в дальнейшем страховые компании начисляли выплаты. Еще один задержанный — автоэксперт частной компании — вносил в акты осмотра поврежденных транспортных средств недостоверные сведения», — сообщили в ведомстве.

Полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии проводят обыски в офисе компании, занимающейся осмотром и оценкой поврежденных в ДТП автомобилей. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о ООО «САС-54». Ряд сотрудников, в том числе руководитель компании, доставлены в УМВД России по городу Новосибирску.

Ранее сотрудники полиции задержали еще девять человек, которые подозреваются в мошенничестве в сфере автострахования с ущербом около 6,8 млн рублей.