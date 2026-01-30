В Петербурге оштрафовали сотрудника «Токио-City» после отравления 43 человек

Отмечается, что он же 12 мая 2025 года, был остановлен инспектором ДПС, который зафиксировал нарушения по ч. 2 ст. 12.3 — управление автомобилем без страховки, и по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ — нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в РФ. Фигурант попытался дать взятку инспектору в сумме 3 400 рублей.