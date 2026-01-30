В Петербурге оштрафовали сотрудника «Токио-City» после отравления 43 человек

«Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Шерзода Меликмуродова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 236, ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Меликмуродов вину признал. Дело рассмотрено в особом порядке. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 550 тыс. рублей. Также суд взыскал в пользу потерпевшего в счет возмещения морального вреда 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Установлено, что в ресторане на проспекте Сизова Меликмуродов допустил нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил, повлекшее изготовление и выпуск в обращение продукции, не соответствующей требованиям безопасности по микробиологическим показателям. По неосторожности это повлекло массовое заболевание людей.
Отмечается, что он же 12 мая 2025 года, был остановлен инспектором ДПС, который зафиксировал нарушения по ч. 2 ст. 12.3 — управление автомобилем без страховки, и по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ — нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в РФ. Фигурант попытался дать взятку инспектору в сумме 3 400 рублей.