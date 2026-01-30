Ричмонд
На Ставрополье на федеральной трассе сгорел грузовик

СТАВРОПОЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Грузовик сгорел на федеральной автодороге Минеральные Воды — Кисловодск. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Источник: РИА "Новости"

«На федеральной автодороге Минеральные Воды — Кисловодск сгорел грузовик. По предварительной информации, сегодня, 30 января, около 11 часов 45 минут, на 26-м км федеральной автодороги Минеральные Воды — Кисловодск в процессе движения седельного тягача МАЗ с полуприцепом по причине технической неисправности произошло возгорание моторного отсека, перекинувшееся на полуприцеп», — говорится в сообщении.

Уточняется, что организовано оцепление места ДТП, экстренные службы оперативно потушили возгорание. Пострадавших в происшествии нет. Пламенем поврежден автомобиль и перевозимый груз.