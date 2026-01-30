Прокуратура назвала причины схода пяти цистерн с бензином в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сотрудники транспортной прокуратуры провели проверку из-за сошедших с рельс пяти цистерн с бензином. Инцидент, о котором идет речь, произошел еще 23 ноября 2025 года. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.