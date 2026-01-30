Ричмонд
Прокуратура назвала причины схода пяти цистерн с бензином в Екатеринбурге

Свердловская транспортная прокуратура выяснила, из-за чего сошли цистерны.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге сотрудники транспортной прокуратуры провели проверку из-за сошедших с рельс пяти цистерн с бензином. Инцидент, о котором идет речь, произошел еще 23 ноября 2025 года. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

— На участке пути АО «Уралпромжелдортранс» станции необщего пользования «Восточная» сошли пять цистерн. Разлива бензина не произошло. Установлено, что должностные лица допустили нарушения требований правил эксплуатации железных дорог, — уточняет надзорное ведомство.

Транспортный прокурор внес представление руководителю организации. По результатам рассмотрения три лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также виновника привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ «Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене».