Прокуратура назвала причины схода пяти цистерн с бензином в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сотрудники транспортной прокуратуры провели проверку из-за сошедших с рельс пяти цистерн с бензином. Инцидент, о котором идет речь, произошел еще 23 ноября 2025 года. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
— На участке пути АО «Уралпромжелдортранс» станции необщего пользования «Восточная» сошли пять цистерн. Разлива бензина не произошло. Установлено, что должностные лица допустили нарушения требований правил эксплуатации железных дорог, — уточняет надзорное ведомство.
Транспортный прокурор внес представление руководителю организации. По результатам рассмотрения три лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Также виновника привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ «Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене».