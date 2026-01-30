Ричмонд
Новый «улов» таможенников: Гражданин Молдовы пытался провезти в страну незадекларированный деликатес — красную и черную икру

Инцидент произошел на КПП Скулены.

Источник: Комсомольская правда

Таможенники пресекли попытку незаконного ввоза в Молдову 116 банок черной и красной икры, который пытались скрыть от досмотра. Груз обнаружили в микроавтобусе, прибывшем из Российской Федерации.

47-летний водитель за рулем Mercedes-Benz Sprinter пытался проехать через пост, не декларируя товар. Однако во время тщательной проверки салона и грузового отсека таможенники нашли 116 стеклянных емкостей с веществом, по всем признакам напоминающим икру.

Весь товар был изъят и отправлен на экспертизу. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование, чтобы выяснить точное происхождение деликатеса и определить наказание для перевозчика.