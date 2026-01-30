В Керчи бизнесмен ответит за массовое отравление людей едой из доставки

О проверке по факту массового отравления жителей Керчи едой из доставки сообщалось в октябре 2024 года. Тогда правоохранителям предстояло установить качество поставляемой еды, наличие медицинской документации и разрешения на работу сотрудников кухни, а также в целом — легальность деятельности общепита.