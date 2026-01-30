Ричмонд
В Керчи бизнесмен ответит за массовое отравление людей едой из доставки

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости Крым. 30-летнего владельца сервиса по доставке еды из Керчи будут судить за массовое отравление детей и взрослых. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

О проверке по факту массового отравления жителей Керчи едой из доставки сообщалось в октябре 2024 года. Тогда правоохранителям предстояло установить качество поставляемой еды, наличие медицинской документации и разрешения на работу сотрудников кухни, а также в целом — легальность деятельности общепита.

Как выяснили следователи, бизнесмен допустил к работе сотрудников без обязательного медицинского осмотра. Несоблюдение технологического процесса и необеспечение безопасности работы с пищевой продукцией повлекло распространение острой кишечной инфекции.

«Пострадали 27 человек, в том числе — 13 несовершеннолетних», — напомнили в ведомстве.

Меры к устранению нарушений приняты, расследование завершено. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Керченский городской суд.

«В интересах 13 несовершеннолетних, признанных потерпевшими, прокуратурой города предъявлены исковые заявления о взыскании морального вреда, причиненного преступлением, на общую сумму 1,3 млн рублей», — добавили в надзорном ведомстве.