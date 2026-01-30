Россиянин изрезал ножом мужа знакомой на балконе многоэтажки

Как установил суд, 29 мая 2025 года 49-летний Алексей Задов на общественном балконе одного из домов в микрорайоне Сходня распивал алкогольные напитки со знакомой, позже к ним присоединился ее муж. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. В ходе нее постаревший несколько раз кулаком ударил Задова, а затем замахнулся гаечным ключом. В ответ подсудимый достал нож и нанес один удар в грудь потерпевшему. В результате ему был причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.