Свердловские полицейские спасли замерзающего пенсионера на «Волге»

64-летний водитель стоял на 32-м километре трассы Тавда — Увал с включенной аварийной сигнализацией. К нему на помощь подъехали старший сержант полиции Андрей Новиков и лейтенант полиции Сергей Бронников.
— Водитель сообщил, что транспортное средство не подлежит передвижению по причине технической неисправности двигателя, вызванной низкими температурами, — сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Из-за сложных погодных условий и интенсивного движения на трассе инспекторы приняли решение немедленно взять «Волгу» на буксир. Машину доставили в ближайший город — Тавду, где пенсионер смог починить автомобиль и продолжить движение, не создавая аварийных ситуаций.