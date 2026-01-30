Ричмонд
Свердловские полицейские спасли замерзающего пенсионера на «Волге»

Свердловские полицейские помогли пенсионеру с заглохшей из-за мороза машиной.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

64-летний водитель стоял на 32-м километре трассы Тавда — Увал с включенной аварийной сигнализацией. К нему на помощь подъехали старший сержант полиции Андрей Новиков и лейтенант полиции Сергей Бронников.

— Водитель сообщил, что транспортное средство не подлежит передвижению по причине технической неисправности двигателя, вызванной низкими температурами, — сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Из-за сложных погодных условий и интенсивного движения на трассе инспекторы приняли решение немедленно взять «Волгу» на буксир. Машину доставили в ближайший город — Тавду, где пенсионер смог починить автомобиль и продолжить движение, не создавая аварийных ситуаций.