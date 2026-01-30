Замглавы администрации Лискинского района отправили в СИЗО

Замглавы администрации Лискинского района, подозреваемого в получении взятки, отправили в СИЗО, сообщает Лискинский районный суд.
По данным СУ СКР по Воронежской области, фигуранту предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере, совершенном с вымогательством.
«Подозреваемый А. и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства, просили избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, в виде домашнего ареста», — рассказали в суде.
Постановление суда можно обжаловать в течение трёх дней.