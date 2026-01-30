Ричмонд
-9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замглавы администрации Лискинского района отправили в СИЗО

Чиновник останется под стражей до 27 марта.

Источник: Аргументы и факты

Замглавы администрации Лискинского района, подозреваемого в получении взятки, отправили в СИЗО, сообщает Лискинский районный суд.

По данным СУ СКР по Воронежской области, фигуранту предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере, совершенном с вымогательством.

«Подозреваемый А. и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства, просили избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, в виде домашнего ареста», — рассказали в суде.

Постановление суда можно обжаловать в течение трёх дней.