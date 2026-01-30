В Усолье-Сибирском три женщины незаконно обналичили материнский капитал. С ноября 2023 по январь 2024 года подозреваемые, действуя в сговоре, фиктивно купили один дом в садоводстве «Елочка», предоставив в Пенсионный фонд России ложные сведения о состоянии жилья. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
— Позже выяснилось, что дом не подходит для круглогодичного проживания, так как в СНТ нет воды и электричества. После сделок риелтор обналичила средства, полученные от государства, и передала соучастницам часть денег 30% от стоимости дома, — пояснили в полиции.
Общий ущерб от мошенничества составил более 957 тысяч рублей. В отношении женщин завели два уголовных дела. Теперь они будут находиться под подпиской о невыезде.