В Усолье-Сибирском три женщины незаконно обналичили материнский капитал. С ноября 2023 по январь 2024 года подозреваемые, действуя в сговоре, фиктивно купили один дом в садоводстве «Елочка», предоставив в Пенсионный фонд России ложные сведения о состоянии жилья. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.